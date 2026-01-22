Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Boutique-Komplex im Zentrum von Ubud, umgeben von Dschungel- und Reisfeldern.

Das Projekt befindet sich auf einem Kaskadierungsgelände, dank dem der Komplex ein Gefühl von Raum, Privatsphäre, natürliche Lüftung und offenen Blick auf den Dschungel behält.

✨ Projektmerkmale:

- Separate stehende private Villen in einem Kammerkomplex

- Ja. Es gibt kein Gefühl von “Fenster in der Wand” oder dichte Konstruktion

- Offener Blick auf den Dschungel und die Atmosphäre der Privatsphäre

- Möglichkeit, mehrere Grundstücke zu kombinieren, um eine geräumigere Residenz zu schaffen

- Fähigkeit, das Layout und Design in einem frühen Stadium der Konstruktion zu ändern

🌿 Die Infrastruktur des Komplexes:

SPA & Wellness Center

- Bad, Massage und Entspannung

- Yoga-Raum mit Blick auf den Dschungel

- Eisfonts und warme Pools

- Cafe mit Panoramablick auf den Dschungel und den Fluss

- Ruhige Bereiche für Meditation, Praxis und Erholung

👨‍👩‍👧 Für die Familie:

Der Internationale Kindergarten liegt etwa 8 Minuten vom Projekt entfernt.

📍 Ort:

Das Projekt befindet sich in einer der beliebtesten und entwickelten Gegenden von Ubud, die Privatsphäre und Natur mit bequemem Zugang zu Cafés, Restaurants, Wellness-Infrastruktur und dem Zentrum von Ubud verbindet.

🔑 Format des Eigentums:

Leasehold 30 Jahre + 25 Jahre Prioritätserweiterung.

💰 Finanzbedingungen:

Der Zahlungsplan ist an die Baustufen gebunden - die Zahlung erfolgt als der tatsächliche Fortschritt der Arbeit.