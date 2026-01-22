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Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Penestanan, Indonesien
von
$149,000
MwSt.
von
$1,935/m²
;
17
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ID: 36864
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Dorf
    Penestanan
  • Adresse
    Jalan Drupadi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Boutique-Komplex im Zentrum von Ubud, umgeben von Dschungel- und Reisfeldern.

Das Projekt befindet sich auf einem Kaskadierungsgelände, dank dem der Komplex ein Gefühl von Raum, Privatsphäre, natürliche Lüftung und offenen Blick auf den Dschungel behält.

✨ Projektmerkmale:
- Separate stehende private Villen in einem Kammerkomplex
- Ja. Es gibt kein Gefühl von “Fenster in der Wand” oder dichte Konstruktion
- Offener Blick auf den Dschungel und die Atmosphäre der Privatsphäre
- Möglichkeit, mehrere Grundstücke zu kombinieren, um eine geräumigere Residenz zu schaffen
- Fähigkeit, das Layout und Design in einem frühen Stadium der Konstruktion zu ändern

🌿 Die Infrastruktur des Komplexes:
SPA & Wellness Center
- Bad, Massage und Entspannung
- Yoga-Raum mit Blick auf den Dschungel
- Eisfonts und warme Pools
- Cafe mit Panoramablick auf den Dschungel und den Fluss
- Ruhige Bereiche für Meditation, Praxis und Erholung

👨‍👩‍👧 Für die Familie:
Der Internationale Kindergarten liegt etwa 8 Minuten vom Projekt entfernt.

📍 Ort:
Das Projekt befindet sich in einer der beliebtesten und entwickelten Gegenden von Ubud, die Privatsphäre und Natur mit bequemem Zugang zu Cafés, Restaurants, Wellness-Infrastruktur und dem Zentrum von Ubud verbindet.

🔑 Format des Eigentums:
Leasehold 30 Jahre + 25 Jahre Prioritätserweiterung.

💰 Finanzbedingungen:
Der Zahlungsplan ist an die Baustufen gebunden - die Zahlung erfolgt als der tatsächliche Fortschritt der Arbeit.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 155.0 – 250.0
Preis pro m², USD 1,026 – 1,823
Wohnungspreis, USD 159,000 – 389,000

Standort auf der Karte

Penestanan, Indonesien
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
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Termin
Monatliche Zahlung
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