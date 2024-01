Project Varuna

Dieses exklusive Apartmentprojekt liegt in der Nähe von Balis Melasti-Strand und bietet drei luxuriöse Residenzen mit Panoramablick auf das Meer. Jedes Apartment verfügt über Balkone, die den gesamten Raum umschließen und natürliche Materialien mit modernen Oberflächen von erstklassigen Marken verbinden. Auf der Dachterrasse schaffen ein erfrischender Pool, ein Loungebereich und eine Bar den perfekten Rahmen zum Entspannen und geselligen Beisammensein. Nur 40 Autominuten vom Flughafen Bali und nur wenige Minuten vom Strand, den Surfmöglichkeiten und Restaurants entfernt ist dies ein seltenes Luxusanwesen mit außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis in einem tropischen Paradies. Willkommen in Ihrer Oase am Meer.

Beschreibung: Status: Pacht

Zeitraum: 25 Jahre

Bereich: Melasti Beach

Schlafzimmer: 2

Badezimmer: 2

Lagerung

Privatparkplatz

Swimmingpool auf dem Dach & Bar

Aufzug

Teilmöbliert.