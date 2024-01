Apart - otel CUBE Apartments V3

Ungasan, Indonesien

JUST RESIDENCE ist ein geschlossener Apartmentkomplex für diejenigen, die eine komfortable und gemütliche Ecke in Bali suchen Für diejenigen, die ein Qualitätsvermögen zum realen Wert ohne Überzahlung kaufen möchten. Für diejenigen, die zuverlässige und dauerhafte Immobilien erwerben möchten, die Menschen begeistern und Ihnen passives Einkommen bringen Weniger als 5 Minuten zum Strand mit dem Fahrrad Pearl of Bukita - dem Instagram-Strand von Melasti Beach. Alles, was Sie brauchen, ist in unmittelbarer Verfügbarkeit Schlüsselfertiger durchschnittlicher Apartmentpreis - 60.000 $