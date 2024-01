Entdecken Sie den ultimativen Luxus in unserer atemberaubenden Lyma Sol Residence in der wunderschönen Umgebung von Pererenan, Bali. Nur einen kurzen Spaziergang vom Strand entfernt bieten unsere Immobilien eine perfekte Mischung aus Gelassenheit, Komfort und aufregenden Unterhaltungsmöglichkeiten. Pererenan bietet eine Vielzahl von aufregenden Aktivitäten für Sportbegeisterte. Fordern Sie Ihre Lieben zu einer Partie Paddle-Tennis oder Fußball heraus oder beginnen Sie ein aufregendes Surf-Abenteuer in Balis berühmten Wellen.

Die Lyma Sol Residence in Pererenan Bali präsentiert die perfekten Investmentimmobilien mit einem hohen Return on Investment (ROI). Balis florierende Tourismusbranche, kombiniert mit der zunehmenden Beliebtheit von Pererenan und seiner lebendigen Umgebung, sorgt für eine starke Nachfrage nach Luxusunterkünften. Wenn Sie in unsere Villen investieren, können Sie die Vorteile attraktiver Mieteinnahmen und das Potenzial für eine Wertsteigerung von Immobilien nutzen. Dies ist eine ideale Gelegenheit für versierte Investoren, die lukrative Renditen erzielen möchten.

Jede Villa in der Lyma Sol Residence ist ein Meisterwerk des Designs und bietet ein wirklich luxuriöses Wohnerlebnis. Mit vier geräumigen Schlafzimmern, die jeweils über ein eigenes Bad verfügen, bieten unsere Villen die perfekte Mischung aus Komfort und Privatsphäre für Sie und Ihre Gäste. Betreten Sie jedes Schlafzimmer und bewundern Sie die raumhohen Kleiderschränke, die elegant gestaltet sind und ausreichend Stauraum für Ihre Sachen bieten. Von Kleidung bis hin zu Accessoires finden Sie alles ordentlich organisiert und leicht zugänglich, was Ihrem Wohngefühl Komfort und Stil verleiht. Erleben Sie den Luxus mit nicht nur einem, sondern zwei Hauptschlafzimmern in jeder Villa. Das Hauptschlafzimmer im Erdgeschoss wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern. Es verfügt über einen speziellen Arbeitsbereich für Ihren Komfort.

Das Hauptschlafzimmer in der obersten Etage ist ein Zufluchtsort der Entspannung und der atemberaubenden Aussicht. Öffnen Sie die Türen und zeigen Sie eine private Dachterrasse, auf der Sie sich in einem luxuriösen Whirlpool entspannen und den Panoramablick genießen können. Der U-förmige Sitzbereich bietet den perfekten Rahmen für unglaubliche Sonnenuntergangsmomente, in denen Sie an Ihrem Lieblingsgetränk nippen und die atemberaubenden Farben beobachten können, wenn die Sonne unter den Horizont fällt.

Details zu Villen: