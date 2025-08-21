Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kabupaten Malang
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Kabupaten Malang, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Jabung, Indonesien
Villa 5 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + AMTEntwickler: ALEX VILLASProjekt: COMPLEX 5📍Standort: Can…
$700,000
