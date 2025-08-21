Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Indonesien
  3. Kabupaten Malang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kabupaten Malang, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Jabung, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das First Investment Hotel im Herzen von Nuanu Creative City (Bali)Dies ist nicht nur ein Ho…
$50,000
Immobilienangaben in Kabupaten Malang, Indonesien

