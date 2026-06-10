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Villen in Lebak, Indonesien

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Villa in Maja, Indonesien
Villa
Maja, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Manta Livin liegt an einer der höchsten Klippen von Süd-Uluwatu und ist eine Wellness-orient…
$395,000
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Immobilienangaben in Lebak, Indonesien

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