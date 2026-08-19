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Villen am Meer in Kuta, Indonesien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Seminyak, Indonesien
Villa
Seminyak, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Ab 550.000 US-Dollar bietet diese Investition in die Seminyak-Villa bis zu 18% projizierten …
$550,000
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