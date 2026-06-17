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Wohnungen in Klungkung Regency, Indonesien

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Nusa Penida Subdistrict
9
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Batukandik, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Batukandik, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
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Wohnung in Batukandik, Indonesien
Wohnung
Batukandik, Indonesien
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batukandik, Indonesien
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Batukandik, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Dies ist eine scharfe 1-Zimmer-Villa auf 117 qm Land in Bingin, in Off-Plan-Preis vor Q1 202…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batukandik, Indonesien
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Eigenschaftstypen in Klungkung Regency

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Klungkung Regency, Indonesien

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