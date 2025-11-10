Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Jimbaran, Indonesien

1 Zimmer
6
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Jimbaran, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
A Vision of Modern Tranquility — Mezzanine-Style 1-Bed Apartments in Bukit – Pandawa Offerin…
$199,000
Wohnung 1 Schlafzimmer in Jimbaran, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
A Rare Bali Real Estate Investment — Elegant Cliffside 1-Bed Apartment in Pandawa with Stunn…
$280,000
Wohnung 1 Schlafzimmer in Jimbaran, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
A Luxurious Coastal Haven — Exclusive 1-Bedroom Apartments in Bukit – Pandawa with Spa, Infi…
$115,000
Wohnung 2 Schlafzimmer in Jimbaran, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Jimbaran, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
A New Era of Island Living — Contemporary 2-Bedroom Apartment in Bukit–Pandawa, Just 3 Minut…
$170,000
