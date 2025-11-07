Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete Häuser pro Tag in Gianyar, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms. in Ubud District, Indonesien
The Light House Villa in Ubud offers a spacious villa with three bedrooms and three bathrooms.
Ubud District, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komfortabel Unterkünfte: Die Light House Villa in Ubud bietet eine geräumige Villa mit drei …
$220
pro Nacht
Immobilienagentur
RESIDE BALI GROUP
Sprachen
English, Русский, Українська
