  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Denpasar
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Schwimmbad

Penthäuser mit Swimmingpool in Denpasar, Indonesien

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Legian, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Legian, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nestled in the vibrant heart of Seminyak, this modern one-bedroom apartment offers a perfect…
$75,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa offe…
$399,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 2 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali One-…
$355,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Tut TravelTut Travel
Villa in Balangan, Indonesien
Villa
Balangan, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Nestled just 5 minutes away from the serene Balangan Beach, this stunning 3-bedroom villa em…
$288,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Wohnung 3 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Wohnung 1 zimmer in Tabanan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Tabanan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.Das erste Hotel in Nuanu Creative Ci…
$157,000
Century 21Century 21
Villa in Ungasan, Indonesien
Villa
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Discover a charming Mediterranean-inspired villa in Ungasan, thoughtfully crafted for those …
$134,540
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Ungasan, Indonesien
Villa
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Step into a unique blend of vibrant design and tropical tranquility with these presale Mexic…
$335,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Kerobokan Kelod, Indonesien
Villa
Kerobokan Kelod, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
This beautifully designed villa in Batu Belig combines comfort, functionality, and a strateg…
$209,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Atlas PropertyAtlas Property
Wohnung 1 zimmer in Kerobokan, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Kerobokan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali The …
$275,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanz…
$140,000
Wohnung 3 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Wohnung 3 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$540,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Immobilienangaben in Denpasar, Indonesien

