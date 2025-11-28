Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Canggu, Indonesien

villen
112
reihenhäuser
23
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
$280,000
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
$350,000
Reihenhaus 1 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 1 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
$190,000
