Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Canggu, Indonesien

villen
112
reihenhäuser
23
78 immobilienobjekte total found
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 4
Eine Fusion der Luxus- und Insel-Trenquility – Eigene diese außergewöhnliche Leasehold 3-Bet…
$460,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
NicoleNicole
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Diese voll möblierte Villa mit 1 Schlafzimmer bietet eine raffinierte Balance von Innenkomfo…
$165,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In der ruhigen Gegend von Babakan, Canggu, bietet diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern …
$440,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 112 m²
Ein Komplex von 30 modernen Villen   Smalas. Viele gemütliche Cafés und Restaurants ideal fü…
$217,426
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 126 m²
Exquisite und luxuriöse Villen befinden sich in der attraktiven Gegend von Changa, Perenan, …
$604,529
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 103 m²
Moderner Wohnkomplex mit Premium-Villen, im Herzen einer der besten Touristengegenden Balis …
$237,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
VernaVerna
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 235 m²
Wir präsentieren Ihnen einen einzigartigen Komplex von luxuriösen Villen auf dem Ozean in de…
$693,722
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 101 m²
Das luxuriöse Projekt von Will im Herzen von Bali in der Gegend von Changua auf der beliebte…
$252,243
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 368 m²
moderne Villen mit geräumigen Wohngebieten, privaten Gärten und Pools, in denen jedes Design…
$764,332
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 60 m²
Exklusive Dorfkomplex in der Gegend von Changua, Berava. 7 Minuten zum Strand von Berava. ul…
$222,368
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 280 m²
Der Wille des Vila befindet sich in Chang, eine 3-minütige Fahrt von   Von   Revolver Cafe, …
$614,439
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 73 m²
Ein einzigartiger Komplex von 15 zwei -Level -Designer -Towsaws im führenden Touristenzentru…
$166,577
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 445 m²
Der moderne Komplex der Villen am Strand von Berava ist ein Ort, an dem Komfort, Luxus und A…
$991,031
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Nur 800 Meter vom Echo Beach entfernt und von Canggus legendären Cafés, Restaurants und Well…
$289,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese moderne 5-Zimmer-Villa befindet sich in der ruhigen und dennoch strategischen Gegend v…
$895,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 465 m²
Die luxuriöse Villa in der Gegend von Perenan ist Changu die perfekte Wohnung ein paar Schri…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 102 m²
Der Wille, der sich im vielversprechenden Gebiet von Babakan (Changu) befindet, bietet eine …
$237,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Im Herzen von Batu Bolong, nur eine 9-minütige Fahrt vom berühmten Strand Batu Bolong entfer…
$150,960
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$280,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 91 m²
Wohnkomplex   Einer der beliebtesten Orte in Bali. In der Nähe der entwickelten Infrastruktu…
$237,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 90 m²
Rentable Immobilien zum Leben und Investieren.Villen in einem großen Komplex von 209 Immobil…
$242,725
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Willkommen in dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Villa, einem ruhigen Rückzug auf 314 q…
$397,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 130 m²
Elite -Wohnkomplex von 11 Townhausen, gekennzeichnet durch einzigartige Designlösungen und H…
$266,522
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Diese charmante Villa im tropischen Stil liegt in der ruhigen und blühenden Gegend von Babak…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
Realting.com
Gehen