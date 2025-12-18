Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Canggu, Indonesien

villen
105
reihenhäuser
23
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, eine Unterkunft kostenlos zu wählen, organisieren eine sichere Transaktion…
$330,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
