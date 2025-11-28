Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Canggu, Indonesien

Villa 4 zimmer in Canggu, Indonesien
Villa 4 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 358 m²
Etagenzahl 3
$825,000
Villa 4 zimmer in Canggu, Indonesien
Villa 4 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
$640,000
Villa 3 zimmer in Canggu, Indonesien
Villa 3 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Etagenzahl 3
$595,000
OneOne
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 79 m²
Der Stadthauskomplex in Berava, unter den Reisfeldern und mit Blick auf den majestätischen B…
$331,995
Villa 3 zimmer in Canggu, Indonesien
Villa 3 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Etagenzahl 3
$595,000
