  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Canggu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Canggu, Indonesien

villen
112
reihenhäuser
23
28 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 112 m²
Ein Komplex von 30 modernen Villen   Smalas. Viele gemütliche Cafés und Restaurants ideal fü…
$217,426
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 235 m²
Wir präsentieren Ihnen einen einzigartigen Komplex von luxuriösen Villen auf dem Ozean in de…
$693,722
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
BNBPROFITS
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 368 m²
moderne Villen mit geräumigen Wohngebieten, privaten Gärten und Pools, in denen jedes Design…
$764,332
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 60 m²
Exklusive Dorfkomplex in der Gegend von Changua, Berava. 7 Minuten zum Strand von Berava. ul…
$222,368
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 280 m²
Der Wille des Vila befindet sich in Chang, eine 3-minütige Fahrt von   Von   Revolver Cafe, …
$614,439
Hayat
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$280,000
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
BNBPROFITS
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Willkommen in dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Villa, einem ruhigen Rückzug auf 314 q…
$397,000
BNBPROFITS
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
BNBPROFITS
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 372 m²
Wir stellen Ihnen eine einzigartige Villa mit allen Annehmlichkeiten für ein komfortables un…
$494,969
Hayat
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 128 m²
Stadthaus in einem Clubdorf in Nuan   Nuan wird zum nächsten vielversprechenden Bereich für …
$358,852
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 309 m²
Wir präsentieren Ihnen einen einzigartigen Komplex von luxuriösen Villen auf dem Ozean in de…
$743,273
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Preis auf Anfrage
BNBPROFITS
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 82 m²
Willkommen zu einem einzigartigen Wohnkomplex, der luxuriöse Abschlepper mit aufregendem Bli…
$356,771
Hayat
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 89 m²
Geräumige und helle Stadt in der Gegend von Changua Willkommen Sie, wo das Leben mit der Nat…
$142,780
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 225 m²
Villen in einer einzigartigen Öko-Stadt in Perenhanan, die einen Raum von 2 Hektar besetzen,…
$574,798
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie eine wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Villa nur wenige Minuten vom ruhigen Stra…
$360,000
BNBPROFITS
English
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
BNBPROFITS
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 263 m²
Ein luxuriöser Komplex von 15 Abschleppstätten im Zentrum von Changu, Batu Bologn. Dieser ei…
$614,439
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
Luxus Tropical Estate – Voll ausgestattete Joglo 2-Bett-Villa mit Freibad und Premium-Handwe…
$1,11M
BNBPROFITS
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 79 m²
Der Stadthauskomplex in Berava, unter den Reisfeldern und mit Blick auf den majestätischen B…
$331,995
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 660 m²
Die prächtige Villa in der Geva -Gegend, die perfekt Luxus und Komfort kombiniert Features V…
$1,97M
Hayat
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 99 m²
Ein einzigartiger Komplex von 10 luxuriösen Abschleppen, die einzigartige Erfahrung im Ozean…
$356,771
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Fläche 263 m²
Villa ist ein Gehäuse im malerischen Gebiet von Berava, nur wenige Minuten zu Fuß vom Meer e…
$812,646
Hayat
English, Русский
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 90 m²
Eine einzigartige Ökokstadt in der Transporität, die einen Raum von 2 Hektar besetzt, nur 60…
$312,174
Hayat
English, Русский
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Exclusive Leasehold 3-Bed Villa Investment – Unique Dino-Themed Family Retreat with Private …
$361,400
BNBPROFITS
English
Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Fläche 84 m²
Der luxuriöse Komplex von Townhaus, im Herzen von Bali. Diese Luxusoase bietet malerische Ar…
$351,816
Hayat
English, Русский
