Häuser mit Garage in Canggu, Indonesien

villen
112
reihenhäuser
23
36 immobilienobjekte total found
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 4
Eine Fusion der Luxus- und Insel-Trenquility – Eigene diese außergewöhnliche Leasehold 3-Bet…
$460,100
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Diese voll möblierte Villa mit 1 Schlafzimmer bietet eine raffinierte Balance von Innenkomfo…
$165,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In der ruhigen Gegend von Babakan, Canggu, bietet diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern …
$440,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Nur 800 Meter vom Echo Beach entfernt und von Canggus legendären Cafés, Restaurants und Well…
$289,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese moderne 5-Zimmer-Villa befindet sich in der ruhigen und dennoch strategischen Gegend v…
$895,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Im Herzen von Batu Bolong, nur eine 9-minütige Fahrt vom berühmten Strand Batu Bolong entfer…
$150,960
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
Willkommen in dieser wunderschön gestalteten 2-Zimmer-Villa, einem ruhigen Rückzug auf 314 q…
$397,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Diese charmante Villa im tropischen Stil liegt in der ruhigen und blühenden Gegend von Babak…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Entdecken Sie raffinierte Küstenleben in dieser modernen, geräumigen Villa nur fünf Minuten …
$550,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
1 Schlafzimmer Villa in Prime Location Canggu Umgeben von Top-Restaurants, Geschäften und We…
$229,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Exklusive Villa mit 2 Schlafzimmern in Canggu – Abasan: Perfekte Mischung aus Luxus, Komfort…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
This elegant 4-bedroom villa is nestled in Babakan, one of Canggu’s most desirable neighborh…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese atemberaubende tropische-moderne Villa im ruhigen Dorf Buduk bietet die perfekte Misch…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Diese elegante 2-Zimmer-Villa in Seseh liegt im ruhigen Dorf Seseh und bietet eine seltene M…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Im Herzen von Batu Bolong, nur eine 9-minütige Fahrt vom berühmten Strand Batu Bolong entfer…
$150,960
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie eine wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Villa nur wenige Minuten vom ruhigen Stra…
$360,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
Luxus Tropical Estate – Voll ausgestattete Joglo 2-Bett-Villa mit Freibad und Premium-Handwe…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie einen ruhigen Rückzug in der begehrten Gegend von Pantai Lima, die Villa biete…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stunning Leasehold 3-Schlafzimmer Villa mit Reisfeld Ansichten in Canggu – Luxusleben mit In…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern bietet eine ruhige Oase im Herzen einer der beliebte…
$211,300
Eine Anfrage stellen
Villa in Canggu, Indonesien
Villa
Canggu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
This 3-bedroom villa in Babakan, Canggu offers a stylish and well-balanced design, ideal for…
$299,000
Eine Anfrage stellen
