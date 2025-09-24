Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mansions in Bali, Indonesien

2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus in Canggu, Indonesien
Herrenhaus
Canggu, Indonesien
Anantara ist eine weltweit renommierte Premium-HotelmarkeEin innovatives Projekt mit außerge…
$285,000
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISIA
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська
Herrenhaus in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Herrenhaus
Lesser Sunda Islands, Indonesien
🏁 Weniger als eine Woche vor dem Start.Die zweite Phase von Pandawa Dream ist eine einzigart…
$95,000
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISIA
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська
Immobilienangaben in Bali, Indonesien

Günstige
Luxuriös
