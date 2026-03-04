Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Badung, Indonesien

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
UP UP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Loft-Stil Wohnungen mit einer Zwischengeschoss, befindet sich im schnell wachsenden …
$111,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Badung, Indonesien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen