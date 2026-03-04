Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Badung, Indonesien

Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
UP UP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Loft-Stil Wohnungen mit einer Zwischengeschoss, befindet sich im schnell wachsenden …
$111,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Badung, Indonesien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen