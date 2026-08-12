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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Badung, Indonesien

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Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Freehold Lombok Luxusvillen, Gelegenheit an einem der am besten zugänglichen Einstiegspunkte…
$85,000
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Eigenschaftstypen in Badung

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Immobilienangaben in Badung, Indonesien

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mit Terrasse
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