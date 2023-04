Accelerated acquisition of Turkish citizenship

Türkei

Erhaltsfrist: von 1 monate

von € 200

Bisher gibt es folgende Einwanderungsmöglichkeiten in die Türkei: 1. Kurzzeitaufenthalt. Ausgestellt für bis zu einem Jahr. Gründe für die Erteilung einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis in der Türkei: Tourismus; Forschung betreiben; Geschäfte machen; Behandlung; Teilnahme am Programm für lebenslanges Lernen; Teilnahme am Studentenaustauschprogramm; Türkisch lernen. 2 ). Langzeitaufenthaltserlaubnis. Be