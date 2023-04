Greek residence permit

Über das Programm

Erhalt der Aufenthaltserlaubnis in Griechenland innerhalb von 3 Monaten durch den Kauf von Immobilien.

Griechenland Goldenes Visa-Programm — das beliebteste Programm zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis in Europa. Sie erhalten auf jeden Fall innerhalb von 2-4 Monaten nach dem Kauf einer Immobilie und der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis. Diese Art der Aufenthaltserlaubnis bietet keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, ermöglicht es dem Inhaber jedoch, als Arbeitgeber und Gründer einer juristischen Person zu fungieren.

Das laufende staatliche Programm gewährt Drittstaatsangehörigen, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, das Recht, nach einem vereinfachten Verfahren eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, bietet Unterstützung bei der raschen Umsetzung von Plänen zur Integration in die Europäische Gemeinschaft und ermöglicht die Erstellung einer “ zweiten Zeichenfolge ”.

Die Hauptvorteile sind: Einreise in das Land, auch wenn die Grenzen für Touristen geschlossen sind, zeitlich unbegrenzter Aufenthalt in Griechenland, Möglichkeit, die Unionsbürgerschaft zu erwerben, visumfreie Einreise in die Schengen-Zone und in viele andere Länder. Im Gegensatz zu anderen Arten von Aufenthaltsgenehmigungen wird die Gesamtdauer Ihres Aufenthalts in Griechenland bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis dieser Art nicht berücksichtigt.

Warum ist das Goldene Visum Griechenlands so aktuell?