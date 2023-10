Dienstleistungen

REALTING bietet Werbedienstleistungen für den einfachen und erweiterten Zugriff auf den Nutzerverkehr der Plattform an.

Platzierung von Immobilienobjekten in Auflistungen von Neubauten, Wohn-, Gewerbe- und Mietobjekten, Einwanderungsprogrammen.

Sie können auch Banner, Links, Werbepublikationen, spezielle Projekte auf der Plattform platzieren.

Die Spezialisten der Plattform bereiten Werbeprojekte zur Lidogenerierung, Webinare und Werbeprojekte in sozialen Netzwerken vor.