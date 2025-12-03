Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Ungarn
  3. Transdanubien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Transdanubien, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 3 952 m² in Gschirnau, Ungarn
Geschäft 3 952 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 3 952 m²
Etagenzahl 2
Allgemeine Informationen Ein operatives Einkaufszentrum in Westungarn wird zum Verkauf angeb…
$3,48M
