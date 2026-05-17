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Bungalow mit Garten kaufen in Mosonmagyarovari jaras, Ungarn

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Bungalow 4 zimmer in Milchdorf, Ungarn
UP UP
Bungalow 4 zimmer
Milchdorf, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 1
Wo andere Häuser enden, beginnt hier Lebensqualität. Nur etwa eine Stunde von Wien entfer…
$444,466
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Immobilienangaben in Mosonmagyarovari jaras, Ungarn

mit Garage
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