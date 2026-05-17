Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Komitat Győr-Moson-Sopron
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

;
Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow 4 zimmer in Milchdorf, Ungarn
UP UP
Bungalow 4 zimmer
Milchdorf, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 1
Wo andere Häuser enden, beginnt hier Lebensqualität. Nur etwa eine Stunde von Wien entfer…
$444,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen