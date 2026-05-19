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Häuser mit Terrasse in Nördliche Große Tiefebene, Ungarn

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Haus 5 zimmer in Morahalom, Ungarn
TOP TOP
Haus 5 zimmer
Morahalom, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 403 m²
Etagenzahl 1
Valuable Home and Secure Investment im Herzen von Mórahalom, Nur Schritte vom SpaEs ist selt…
$601,567
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Immobilienangaben in Nördliche Große Tiefebene, Ungarn

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