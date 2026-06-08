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Häuser mit Terrasse in Kreis Gran, Ungarn

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Haus 1 zimmer in Dorog, Ungarn
Haus 1 zimmer
Dorog, Ungarn
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 1
Haus zu verkaufen in der grünen Umgebung von Dorog! Stell dir vor, du lebst in einer ruhi…
$302,302
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