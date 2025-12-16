Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Gschirnau
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Gschirnau, Ungarn

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 3 952 m² in Gschirnau, Ungarn
Geschäft 3 952 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 3 952 m²
Etagenzahl 2
Allgemeine Informationen Ein operatives Einkaufszentrum in Westungarn wird zum Verkauf angeb…
$3,48M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 4 177 m² in Gschirnau, Ungarn
Gewerbefläche 4 177 m²
Gschirnau, Ungarn
Fläche 4 177 m²
Etagenzahl 2
Angebot zum Verkauf ein vielfältiges Portfolio an Immobilien in Westungarn, nahe der Grenze …
$6,71M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen