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Häuser mit Terrasse in Komitat Tschongrad-Tschanad, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Morahalom, Ungarn
TOP TOP
Haus 5 zimmer
Morahalom, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 403 m²
Etagenzahl 1
Valuable Home and Secure Investment im Herzen von Mórahalom, Nur Schritte vom SpaEs ist selt…
$601,567
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Immobilienangaben in Komitat Tschongrad-Tschanad, Ungarn

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