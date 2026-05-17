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Häuser mit Terrasse in Mitteltransdanubien, Ungarn

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Doppelhaus 2 zimmer in Csabrendek, Ungarn
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Csabrendek, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 1
Renovierte Familienhäuser im Balaton-Oberland zu verkaufen – ideales Zuhause und attraktive …
$406,788
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Haus 1 zimmer in Dorog, Ungarn
Haus 1 zimmer
Dorog, Ungarn
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 1
Haus zu verkaufen in der grünen Umgebung von Dorog! Stell dir vor, du lebst in einer ruhi…
$302,302
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Immobilienangaben in Mitteltransdanubien, Ungarn

mit Garage
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