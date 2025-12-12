Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Kalasch
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Kalasch, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Kalasch, Ungarn
TOP TOP
Villa 10 zimmer
Kalasch, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 287 m²
Etagenzahl 2
Charmantes Familienhaus in Budakalász, Ungarn – Naturnah und mit guter City-Anbindung Bes…
$1,76M
