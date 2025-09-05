Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Coxen Hole, Honduras

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Genießen Sie Komfort, Raum und Meerblick in diesem 3-Zimmer, 2-Badezimmer Villa in einer sic…
$269,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Reihenhaus in Coxen Hole, Honduras
Reihenhaus
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Roatan 1 ist eine tolle Gemeinschaft! Mit Pool und Grün, schön für Spaziergänge und angenehm…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
