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Hotels in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

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Zakynthos Municipality
4
8 immobilienobjekte total found
Hotel 1 320 m² in Kalamaki, Griechenland
Hotel 1 320 m²
Kalamaki, Griechenland
Fläche 1 320 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Laganas Resort im Süden von Zakynthos Insel. Das Hotel liegt 100 …
$2,36M
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Hotel 920 m² in Katastari, Griechenland
Hotel 920 m²
Katastari, Griechenland
Fläche 920 m²
Zu verkaufen befindet sich ein wunderschöner Komplex von 920 m² in der Gegend von Alikanas i…
$3,66M
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Hotel in Planos, Griechenland
Hotel
Planos, Griechenland
Zum Verkauf, ein zweistöckiges Hotel von 240 qm im Dorf Marineika auf der Insel Zakynthos. D…
$590,354
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Hotel 450 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 450 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 450 m²
Zum Verkauf, ein Hotelkomplex im Süden von Zakynthos Insel, in Kalamaki Bereich. Es befindet…
$3,19M
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Hotel 1 184 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 184 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 184 m²
Das Hotel befindet sich auf der Insel Zakinthos am Sandstrand Kalamaki. Die 33 Zimmer des Ho…
$2,89M
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Hotel 1 600 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Das Hotel befindet sich im Dorf Tsilivi im Südosten der Insel Zakynthos. Der Komplex besteht…
$3,01M
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Hotel 720 m² in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Hotel 720 m²
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 720 m²
Zu verkaufen, ein vierstöckiges Hotel von 720 qm im Zentrum der Hauptstadt auf der Insel Zak…
$1,06M
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Hotel 1 150 m² in Zakynthos Municipality, Griechenland
Hotel 1 150 m²
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 23
Fläche 1 150 m²
Strandhotel ZakynthosStrandhotel Zakynthos Griechenland Verkauf, Hotel zum Verkauf in Griech…
$1,95M
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