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Ferienhäuser in Zagkliveri, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagkliveri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagkliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 210 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 4…
$377,827
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