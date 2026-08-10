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Häuser in Regionalbezirk Xanthi, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Lefki, Griechenland
Haus 3 zimmer
Lefki, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 2
Xanthi, Lefki: Zu verkaufen Luxushaus 285 qm. in 7000 qm Grundstück (Öl), mit Zentralheizung…
$216,912
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Haus 2 zimmer in Dafnonas, Griechenland
Haus 2 zimmer
Dafnonas, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
N. Xanthi, Stavroupoli: Verkauf renoviertes Steinhaus 128 m2 in 860 m2 Grundstück 2 Stockwer…
$68,084
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