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Wohnimmobilien in Region Westmakedonien, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pyrgoi, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pyrgoi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
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