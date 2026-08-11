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Hotels in Region Westgriechenland, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 768 m² in Lakopetra, Griechenland
Hotel 768 m²
Lakopetra, Griechenland
Fläche 768 m²
Das Hotel - Gästehaus befindet sich am Ufer des Resort-Dorfs von Niforeika auf der Halbinsel…
$1,30M
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Hotel 1 734 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 1 734 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 1 734 m²
Zum Verkauf Hotel von 1734 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$944,567
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Hotel 800 m² in Municipality of Patras, Griechenland
Hotel 800 m²
Municipality of Patras, Griechenland
Fläche 800 m²
Α 2-Sterne-Hotel, von 800 qm, befindet sich in einem zentralen Platz von Patras, ist zum Ver…
$1,65M
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Hotel 3 370 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 3 370 m²
Platanos, Griechenland
Fläche 3 370 m²
Zum Verkauf Hotel von 3370 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer…
$2,13M
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