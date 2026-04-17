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Cottages am Meer in Vrachati, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 267 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 267 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer öff…
$495,898
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$944,567
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