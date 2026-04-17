Cottages mit Bergblick kaufen in Vrachati, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schl…
$295,177
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