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Wohnungen am Meer in Vrachati, Griechenland

2 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock…
$153,492
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