Cottages mit Bergblick kaufen in Velo, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$265,659
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Velo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Velo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 269 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$318,791
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