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Stadthäuser mit Swimmingpool in Vasilika, Griechenland

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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf zwei Stadthaus im Bau, Fläche 240m2 je, ein Vorort von Thessaloniki. Die Häuser …
$566,740
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