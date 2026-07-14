Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Vasilika
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Ferienhäuser mit Pool in Vasilika, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$413,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen