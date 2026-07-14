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Wohnungen in Vasilika, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$165,299
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Wohnung in Vasilika, Griechenland
Wohnung
Vasilika, Griechenland
Fläche 200 m²
Verkauf Duplex Fläche von 200 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Duplex befindet sich auf 3 …
$177,098
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