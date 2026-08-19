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Penthäuser mit Terrasse in Vari Municipal Unit, Griechenland

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Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
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Immobilienangaben in Vari Municipal Unit, Griechenland

mit Meerblick
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Luxuriös
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