Hotels in Tylissos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 280 m² in Provinz Malevizi, Griechenland
Hotel 280 m²
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Stone Hotel Complex – Damasta, Heraklion, Kreta Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im…
$411,920
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
