Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Trilofos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Trilofos, Griechenland

villen
16
cottages
9
reihenhäuser
12
4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Trilofos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 370 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$491,585
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Trilofos, Griechenland
Villa 8 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 8 zimmer in Trilofos, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Trilofos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Trilofos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern…
$526,698
Eine Anfrage stellen
